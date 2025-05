"Há gestos que não se esquecem", conforme notou Diogo Alexandre numa partilha e um deles partiu de Flávio Furtado, conforme o vencedor do 'Big Brother' realçou na sua página de Instagram.

"O Flávio Furtado escreveu o prefácio do meu livro - um gesto de generosidade que me tocou profundamente. Mas o que mais me surpreendeu foi a disponibilidade constante. A palavra certa. A atenção sem pressa. A ajuda sem interesse. A amizade sem exigência", notou.

"Num mundo onde tantos estendem a mão à espera de algo em troca, tu estendeste o coração. E isso… é raro. É bonito. É verdadeiro", realçou ainda.

"Hoje escrevi-te uma dedicatória íntima de gratidão, mas também com um compromisso silencioso: o de te retribuir com lealdade. Porque para mim, a lealdade é das coisas mais preciosas que existem nos dias de hoje. E tu mereces isso e muito mais", completou.

