"Namoras? Namorarias com uma pessoa que não é famosa?", quiseram saber os seguidores de Diogo Alexandre, que através da rede social Instagram tiveram oportunidade de colocar, de forma anónima, perguntas ao vencedor do 'Secret Story 8'.

"Estou solteiro, mas claro que não me importo de ter um relacionamento com alguém que nunca tenha entrado no mundo da televisão. Até confesso que o mais provável é acontecer isso", reagiu.

Desta forma, Diogo Alexandre confirmou continuar solteiro. O empresário, recorde-se, entrou no 'Secret Story' com o segredo: sou mórmon e fiz um voto de castidade.

© Reprodução Instagram - Diogo Alexandre

