Diogo Alexandre já tinha anunciado que iria lançar um livro. E, esta terça-feira, o vencedor do 'Secret Story 8' mostrou a capa do mesmo aos seguidores do Instagram.

"É oficial! O meu livro 'Tudo o Que Não Disse' está a caminho, e esta é a capa que o vai apresentar ao mundo. Foram meses de muito trabalho, de inúmeras ideias e de bastante dedicação para partilhar convosco este momento tão especial", referiu.

Para além disso, Diogo assume que vai trazer "mais novidades". "Mal posso esperar para vos contar o que vem a seguir".

