Na sétima gala do 'Secret Story', que aconteceu este domingo, dia 20 de outubro, foi desvendado a quem pertencia um dos segredos que mais deu que falar nesta edição: "Sou mórmon e fiz um voto de castidade".

A pessoa em questão tratava-se de Diogo Alexandre, que explicou no confessionário a Cristina Ferreira o que o levou a fazer este "voto com Deus".

"Cada pessoa com quem temos um contacto, seja de amizade, seja do que for, nós trocamos energia. A nível sexual também trocamos uma energia muito forte uns com os outros - não só da parte das doenças sexualmente transmissíveis - a parte da ligação energética é algo muito importante", realçou.

"O corpo que nos foi entregue por Deus é algo muito valioso, é um presente. Da forma como entregamos o corpo a qualquer pessoa, porque hoje (...) acaba por ser fácil isso acontecer, estamos a desrespeitar o nosso corpo", notou ainda.

Diogo explicou que só voltará a ter relações sexuais com a sua futura mulher, tendo em conta que tal só é permitido depois do casamento. O concorrente afirmou também que o voto inclui o contacto consigo mesmo.

