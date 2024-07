Carlos Areia foi entrevistado por Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, dia 29 de julho, e não conversou só sobre a carreira de ator, pois também falou de aspetos da vida pessoal, como a longa união com a segunda mulher, Rosa Areia.

Antes de se juntar a Rosa Bela, com quem está hoje em dia, o ator esteve numa relação com Rosa Areia durante 30 anos e esta união começou com uma traição.

"A relação [com a mãe da primeira filha] acaba porque te apaixonas pela Rosa Areia?", perguntou o apresentador. "Sim, acho que sim".

Na altura, explicou Goucha, Rosa Areia era casada e tinha um filho. Carlos Areia também era casado e tinha uma filha, a ex-atriz Cristina Areia, que tinha cerca de cinco anos. O que na altura foi um "escândalo", como destacou ainda o apresentador do 'Goucha'.

"Foi! Tive para ser preso político porque o marido da Rosa estava na guerra, em Timor. [...] Mas foi uma paixão", lembrou o ator, confirmando também que tiveram de ir viver para "longe". "Andámos fugidos", afirmou.

"Estragamos o nosso casamento, vivemos para os outros, para o teatro e esquecemo-nos de nós. E houve uma altura em que já não fazia sentido", explicou o ator. Deste casamento nasceu a filha mais nova de Carlos Areia, Dulce.

Hoje, Carlos Areia mantém uma relação há 15 anos com Rosa Bella, que é 48 anos mais nova. Este também não foi um início de relação fácil. "Foi difícil. Aliás, as minhas filhas estavam contra [a relação]. [...] Ao longo da vida aprendi que, realmente, o tempo tudo cura", lembrou.

"Às vezes podemos nos apaixonar por alguém e esse alguém não vai corresponder às nossas expectativas. A Rosa [Bela] ultrapassou tudo. Além da paixão que tinha pela mulher bonita, gostosa, por tudo o que ela é, por tudo o que ela passou, depois ultrapassou as expectativas. É cuidadora, boa mulher, boa cozinheira, cuida de mim... Ela faz tudo", destacou.

Rosa Bela, recorde-se, é neste momento uma das concorrentes do 'Dilema', da TVI.

