Carlos Areia foi um dos convidados especiais do programa 'Júlia' desta terça-feira, 29 de outubro.

Aos 80 anos, revelou que muita coisa tem vindo a acontecer na sua vida. Levou uma filha ao altar, foi protagonista pela primeira vez de um filme e prepara-se, finalmente, para se casar com o amor que venceu todas as polémicas.

Em conversa com a apresentadora Júlia Pinheiro, o ator abriu o coração e falou do relacionamento com a também atriz Rosa Bela.

"Parece-me que está a ser um momento diferente?", começou por questionar a apresentadora. "Sim, à medida que os dias passam vamo-nos conhecendo melhor", disse o ator.

"Mas vocês já estão juntos há muito tempo", interrompeu Júlia. "Há 16 anos", respondeu Areia. "Mas vamos apurando as nossas ideias, o que queremos da vida, para onde caminhamos. Já pensámos em casar, já pensámos em ter filhos. [...] Até que houve um momento em que decidimos: 'Vamos casar e, se eu conseguir, vamos ter filhos'", riu-se o ator.

Júlia Pinheiro fez questão de salientar que "este amor" sempre "foi um desconcerto para as pessoas" devido à diferença de idades entre Carlos e Rosa. "São 48 anos de diferença", rematou a apresentadora.

"São. Por que é que me falas nisso?", perguntou Carlos Areia em tom de brincadeira. "Ajuda nalgumas coisas. Contrabalança. Acho que ela me ajuda mais a mim. Devo muito a esta mulher. Devo muito à Rosa Bela. Devo tudo. A vida, o estar bem..."

"A energia, a alegria?", interrompeu, mais uma vez, a apresentadora. Pergunta à qual o ator reforçou: "Devo tudo".

Carlos Areia acabou por ser surpreendido pela companheira durante o programa, que foi acompanhada do amigo de quatro patas, Óscar.

