Rosa Bela e Carlos Areia passaram o sábado, 16 de novembro, nas Caldas da Rainha e fizeram questão de partilhar os detalhes com os seguidores.

Aparentemente, não foi um passeio planeado, tal como afirmou Rosa Bela.

"Um pouco do nosso sábado não planeado! Saímos em direção às Caldas da Rainha, sem expectativas e sem planos", escreveu na legenda que acompanha o carrossel de fotografias na região.

"Chegámos e fomos surpreendidos com as tradições típicas portuguesas, com um grupo de rancho espetacular que nos convidou a dançar com eles (o Areia safou-se melhor, confesso), recebemos muito carinho, beijinhos e abraços de todas as pessoas que se cruzavam conosco nas ruas", continuou.

Rosa Bela explicou ainda que foram surpreendidos pela inauguração das luzes de Natal que foram acesas naquele dia.

"Ficámos a saber que à noite seria a inauguração da árvore de Natal e das luzes com a atuação do grande Rui Veloso. Decidimos ficar e ainda bem", rematou.

"E assim foi o nosso sábado cheio de sol, amor e sem planos! [...] Os melhores planos são aqueles que não são planeados, não acham?", concluiu.

