Sigourney Weaver vai receber o Leão de Ouro de carreira na 81.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que começa esta quarta-feira. Em conferência de imprensa, a atriz norte-americana emocionou-se ao rever o seu percurso.

Nos primeiros cinco minutos, uma jornalista levou Weaver às lágrimas com um agradecimento pessoal pelos papéis de mulheres fortes que sempre desempenhou ao longo da sua carreira.

“Eu faço apenas de mulher, e as mulheres são fortes. E as mulheres não desistem. Sabem porquê? Porque não podemos”, disse a atriz, nomeada três vezes para os Óscares, citada pelo Hollywood Reporter.

Com uma carreira de quase 50 anos, Sigourney Weaver imortalizou a heroína Ripley em 'Alien', o clássico de ‘sci-fi horror’ de Ridley Scott. A atriz recebe o Leão de Ouro nesta noite de quarta-feira, na cerimónia de abertura da 81.ª edição do festival de cinema, antes da estreia do filme 'Beetlejuice Beetlejuice', de Tim Burton.