Numa das noites com mais glamour de Hollywood, não foram só as mulheres que deram nas vistas com os seus vestidos brilhantes e ousados.

O estilo masculino também passou - e arrasou - na passadeira vermelha de mais uma gala dos Globos de Ouro.

Timothée Chalamet usou um fato clássico de cor preta com alguns brilhantes, mas foi o lenço azul que mais chamou a atenção.

O cantor Robbie Williams também não passou despercebido na 'red carpet', ao usar um fato prateado cravejado a brilhantes que combinava com o vestido da mulher, Ayda Field.

Já Andrew Garfield optou por um fato verde escuro, sem gravata e com a camisa aberta.

Veja estes e outros looks na nossa galeria.

