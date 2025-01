Depois de uma noite cheia de glamour e ousadia, vividos no hotel Beverly Hilton em Beverly Hills, Califórnia, no passado dia 5 de janeiro, as estrelas tiveram ainda direito às 'after parties' dos Globos de Ouro.

A Netflix foi a anfitriã de uma das badaladas festas, a Walt Disney também organizou um evento, a UTA não ficou atrás e, uma coisa é certa, as celebridades não deixaram de comemorar as conquistas de prémios.

Muitas das caras conhecidas que marcaram presença na 82.ª gala dos Globos de Ouro fizeram questão de mudar de roupa e rumar a um destes eventos.

Zoe Saldaña, Dakota Fanning, Kate Beckinsale e Selena Gomez são algumas das celebridades que não perderam pitada das festas.

Veja os looks na nossa galeria.

