Como em todos os anos, a noite dos Óscares não terminou no final da cerimónia que aconteceu no domingo, 2 de março, no Dolby Theatre.

Depois dos prémios entregues, as celebridades seguiram todas para a 'after party' oficial, da Vanity Fair.

Com a mudança de evento, as estrelas trocaram de look e posaram na passadeira vermelha.

Carregue na galeria para ver os visuais dos famosos na 'after party' dos Óscares 2025.

Leia Também: Kim Kardashian surge na after-party dos Óscares com um vestido de noiva?

Leia Também: Sara Sampaio: A presença portuguesa numa das festas dos Óscares