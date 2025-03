Foram vários os looks arrojados que se destacaram na 'after party' dos Óscares, organizada pela Vanity Fair, que decorreu no passado domingo, 2 de março. Bianca Balti usou um dos que mais chamou a atenção da imprensa.

A modelo italiana, que está a lutar contra um cancro dos ovários, posou com um vestido creme transparente, mostrando os seios.

Além disso, voltou a surgir careca, como já tinha feito no Festival de Sanremo no dia 12 de fevereiro.

Ora clique na galeria e veja as imagens da modelo na 'after party' dos Óscares.

Bianaca Balti, de 40 anos, foi diagnosticada com cancro do ovário em estadio III em setembro do ano passado. Conhecida pelas campanhas da Dolce & Gabbana e por ter desfilado para a Victoria’s Secret, tem partilhado a sua luta contra a doença, sem nunca se vitimizar, nem esconder as marcas da mesma.

De recordar que, em janeiro do ano passado, a modelo contou que, em 2023, tinha feito uma mastectomia bilateral, por ter 85% de probabilidade de ter cancro da mama. Aos 38 anos, removeu as duas mamas como medida preventiva.