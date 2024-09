Bianca Balti foi diagnosticada com cancro nos ovários e, no domingo, 15 de setembro, utilizou a sua conta de Instagram para dar a notícia e fazer uma atualização do seu estado de saúde.

A modelo de 40 anos, conhecida pelos trabalhos na Sports Illustrated, partilhou fotografias e vídeos feitos no hospital.

"No último domingo, fui parar às urgências e descobri que a dor abdominal que tenho tido é cancro nos ovários nível 3C. Tem sido uma semana cheia de medo, dores e lágrimas, mas sobretudo amor, esperança, riso e força", revela na legenda da publicação.

"Tenho uma longa jornada pela frente, mas sei que vou vencer isto", diz ainda.

