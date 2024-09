D'Pharaoh Woon-A-Tai, ator da série Reservation Dogs, aproveitou a gala dos Emmy Awards para deixar uma poderosa mensagem na passadeira vermelha.

Envergando um smoking preto, o jovem, de 22 anos, deu nas vistas ao surgir com uma mão vermelha pintada na cara.

Segundo a Native Hope, a pintura representa um ato solidário para com a Missing and Murdered Indigenous Women. Trata-se de uma organização não lucrativa que chama a atenção para as vozes das mulheres nativas, bem como a sua opressão.

Woon-A-Tai sublinhe-se, estava nomeado para um prémio após ter dado vida a Bear Smallhill.