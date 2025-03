À semelhança de anos anteriores, houve uma presença bem portuguesa na maior festa de cinema do mundo.

Uma das after-parties dos Óscares, organizada pela revista Vanity Fair, decorreu logo a seguir à cerimónia e Sara Sampaio fez questão de ir acompanhada pelo namorado Ray Nicholson, filho do ator Jack Nicholson.

A modelo portuguesa usou um vestido cai cai prateado cravejado a brilhantes. A cintura é marcada por um grande laço preto que combina com as sandálias da mesma cor. A maquilhagem dá destaque à boca com um batom vermelho.

Veja as imagens de Sara Sampaio na galeria.

