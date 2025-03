Como já estava previsto, Karla Sofía Gascón marcou presença está na 97.ª edição do Óscares, pois estava nomeada pata 'Melhor Atriz' com o seu papel em 'Emília Pérez'. No entanto, evitou a passadeira vermelha, uma vez que continua a ser criticada pelos tweets ofensivos que publicou no passado.

Karla Gascón surgiu no Dolby Theatre, em Los Angeles, com um vestido preto de apenas um ombro e repleto de diamantes.

Apesar de não ter sido fotografada na 'red carpet', foi vista dentro do evento cheio de estrelas pelo The Hollywood Reporter, pouco antes da cerimónia começar.

Gascón, a primeira atriz transgénero nomeada a um Óscar, já tinha faltado a outros eventos desde que a polémica começou, tais como o Critics Choice Awards, os SAG, e o jantar dos nomeados aos Óscares.

No entanto, a atriz marcou presença nos Prémios César, em Paris, já que o filme 'Emília Perez' concorreu em diversas categorias.

'Emília Perez' estava nomeado para 13 categorias, tendo vencido apenas duas: 'Melhor Atriz Secundária' e 'Melhor Canção Original'.

Recorde-se que, após a sua nomeação histórica, Gascón foi criticada por publicações antigas nas redes sociais, nas quais criticava a cultura muçulmana, George Floyd, e a diversidade dos óscares. A atriz espanhola desativou a sua conta no X e deu várias entrevistas refutando as acusações de racismo.

