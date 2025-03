No domingo, 2 de março, Conan O' Brian apresentou a 97.ª Gala dos Óscares e falou das recentes polémicas em torno da atriz, Karla Sofía Gascón, no seu monólogo de abertura.

"Aposto que não sabiam que em 'Anora' a palavra começada por 'F' é usada 479 vezes. Três vezes mais do que o recorde estabelecido pelo publicista da Karla Sofía Gascón", brincou Conan.

O humorista, no entanto, não se ficou por aí: "Karla, se fores fazer tweets sobre os Óscares, o meu nome é Jimmy Kimmel".

"Estou a divertir-me imenso", continuou. "Karla Sofía Gascón está cá esta noite", brincou, enquanto as câmaras giraram para a atriz de 'Emilia Pérez' sentada na plateia e o público aplaudiu. Com as mãos entrelaçadas, Gáscon baixou a cabeça e soprou um beijo antes de dizer: "Obrigada".

Recorde-se que, após a sua nomeação histórica, a atriz espanhola foi criticada por publicações antigas nas redes sociais, nas quais criticava a cultura muçulmana, George Floyd, e a diversidade dos Óscares. Karla Sofía Gascón desativou a sua conta no X e deu várias entrevistas refutando as acusações de racismo.