Karla Sofía Gascón evitou a passadeira vermelha dos Óscares, mas esteve presente na cerimónia que decorreu no domingo, 2 de março.

Quando a atriz foi ao bar durante um intervalo, fez-se acompanhar do seu agente, de um agente publicitário da Netflix, e do que parecia ser um segurança privado, revela a Page Six.

Fontes revelaram à referida publicação que Gascón também evitou falar com jornalistas durante a cerimónia e que, a certa altura, teve uma longa conversa com Adrien Brody, antes de o ator ganhar o Óscar de Melhor Ator pelo papel em 'O Brutalista'.

Porém, outra fonte referiu que a Academia não autoriza a presença de seguranças privados dentro da cerimónia e que, a pessoa em questão poderia pertencer à organização.

Karla Sofía Gascón terá levado como acompanhantes para a gala a sua mulher, Marisa Gutiérrez, e a filha, Victoria.

Leia Também: Óscares. Conan O' Brian lança farpa a Karla Sofía Gascón e atriz reage