Karla Sofía Gascón faltou ao jantar que a Academia costuma organizar para os nomeados dos Óscares, que aconteceu na terça-feira, dia 25 de fevereiro.

Zoe Saldaña, com quem a atriz contracenou em 'Emilia Pérez', esteve presente no evento que aconteceu no Academy Museum.

As duas estão nomeadas nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Atriz Secundária, respetivamente.

Karla Sofía Gascón tem faltado a várias cerimónias da temporada de prémios da indústria do cinema, como foi o caso dos SAG Awards, após controvérsias sobre publicações antigas que publicou na rede social agora denominada X.

A protagonista de 'Emilia Pérez' foi acusada de ter publicado, há uns anos, tweets ofensivos sobre os muçulmanos, a morte de George Floyd, a diversidade nos Óscares e o movimento LGBTQIA+.