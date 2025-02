Zoë Saldaña reagiu à polémica que surgiu à volta da sua colega atriz, Karla Sofia Gascón. Esta foi acusada de ter publicado, há uns anos, tweets ofensivos sobre os muçulmanos, a morte de George Floyd, a diversidade nos Óscares e o movimento LGBTQIA+.

Consequentemente, a atriz que está nomeada para um Óscar com 'Emilia Pérez' desativou a sua conta na rede social X e emitiu um pedido de desculpa.

Porém, Zoë Saldaña não se conforma com a situação.

"Deixa-me muito triste, porque eu não apoio [isso] e não tenho nenhuma tolerância para com alguma retórica negativa em relação a pessoas de qualquer grupo", rematou.

"Só posso atestar a experiência que tive com cada indivíduo que faz parte deste filme ['Emilia Pérez']. A minha experiência e as minhas interações com eles foram sobre inclusão, colaboração e equidade racial, cultural e de género. E isto, simplesmente, entristece-me".

Zoë acrescentou ainda que esta situação poderá mudar a perspectiva do público no que diz respeito à mensagem do filme, porque a trama "é muito poderosa e a mudança que pode trazer para as comunidades que são marginalizadas dia após dia é muito importante".

