As controvérsias sobre publicações antigas que Karla Sofía Gascón fez nas redes sociais continuam a gerar reações, nomeadamente de colegas com quem a atriz trabalhou no filme 'Emilia Pérez'.

Desta vez, foi o realizador da produção que comentou as polémicas em torno da protagonista que foi acusada de ter publicado, há uns anos, tweets ofensivos sobre os muçulmanos, a morte de George Floyd, a diversidade nos Óscares e o movimento LGBTQIA+.

"Infelizmente a situação está a ocupar todo o espaço, e isso deixa-me muito triste. É muito difícil para mim olhar para trás, para o trabalho que fiz com a Karla Sofía. A confiança que partilhámos, a atmosfera excecional que tivemos nas rodagens era baseada em confiança. E quando se tem esse tipo de relação e, de repente, se lê algo que essa pessoa disse, coisas absolutamente de ódio e dignas de serem odiadas, claro que essa relação é afetada. É como se caíssemos num buraco. Por que o que a Karla Sofía disse é inaceitável", revelou Jacques Audiard numa entrevista exclusiva ao Deadline.

Quando questionado se já falou com a atriz, o realizador respondeu: "Não falei com ela, e não quero fazê-lo. Ela está com uma abordagem autodestrutiva com a qual não posso interferir, e não consigo mesmo perceber porque é que continua. Porque é que está a fazer mal a ela própria? Porquê? Não percebo, e também não percebo porque é que ela está a magoar as pessoas que lhe eram muito próximas. Penso porque é que ela está a magoar os outros, porque é que está a magoar a equipa e todas as pessoas que trabalharam no duro neste filme. Penso em mim, na Zoe [Saldaña] e na Selena [Gomez]. Não percebo porque é que ela nos continua a fazer mal."

"Não entrei em contacto com ela porque, neste momento, acho que ela precisa de espaço para refletir e assumir a responsabilidade pelas suas ações", disse à referida publicação, acrescentando que a atriz está "a fazer-se de vítima".

"Ela fala dela própria como sendo vítima, o que é surpreendente. É como se ela pensasse que as palavras não magoam", referiu ainda.

De relembrar que Karla Sofía Gascón desativou a sua conta na rede social X após toda a polémica relativa aos antigos tweets. Esta semana, a imprensa internacional deu ainda conta de que a atriz não estará presente na cerimónia dos Critics Choice Awards, no dia 7 de fevereiro, nem nos Producers Guild Awards, no dia seguinte.

Leia Também: Após polémicas, Karla Sofía Gascón não vai aos Critics Choice Awards

Leia Também: Atriz Karla Sofía Gascón encerra conta no X e denuncia "campanha de ódio"