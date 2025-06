No dia 7 de julho de 2025, Úrano, planeta das ruturas, da inovação e dos saltos evolutivos, deixa o signo fixo de Touro e ingressa em Gémeos, signo mutável de ar, onde permanecerá até 2033. Este é um trânsito de grande relevância coletiva, pois anuncia uma mudança profunda nas estruturas do pensamento, da comunicação, da circulação da informação e do movimento.

Úrano rege Aquário e atua como um vetor de rutura e renovação. Por onde passa, provoca o colapso daquilo que está cristalizado e estruturado, para que o novo possa emergir. A sua função arquetípica é desestabilizar padrões estagnados e ativar movimentos de consciência mais amplos, muitas vezes através de choques, imprevistos ou revelações inesperadas.

Do corpo à mente: a transição do eixo sensorial para o eixo mental

Durante a sua passagem por Touro, entre 2018 e 2025, Úrano impactou profundamente as estruturas ligadas ao corpo, à matéria, ao dinheiro e aos valores pessoais. A necessidade de segurança, a economia, o contacto com o corpo físico e com a natureza passaram por processos de rutura e revisão. Agora, com a entrada de Urano em Gémeos, a atenção desloca-se de um eixo sensorial e fixo para um mental e mutável, de Touro para Gémeos.

Gémeos, regido por Mercúrio, representa a mente racional, a linguagem, o pensamento lógico, as redes de informação e o movimento. A passagem de Úrano por este signo indica um período em que a forma como pensamos, comunicamos, aprendemos e nos conectamos será desafiada e transformada. Algo súbito acontece para que tudo seja imediatamente renovado pela criatividade e pela inovação. Estou a apostar num apagão total ou em larga escala no planeta, e a rezar para que nenhum dos loucos que detêm o poder e que, inacreditavelmente, foram eleitos pelo povo, decidam brincar a Deus e detonar uma bomba atómica em algum ponto do mundo.

Um novo paradigma de comunicação começa

Úrano em Gémeos pode acelerar radicalmente o campo da tecnologia, da inteligência artificial, das redes neurais, dos sistemas de transporte e da forma como a informação é distribuída. Podemos esperar avanços disruptivos, mas também colapsos nos sistemas de comunicação existentes.

Este trânsito toca diretamente o pensamento coletivo. Dogmas, doutrinas, ideologias políticas e crenças sociais rígidas poderão entrar em colapso. A mente precisa de se tornar mais flexível, mais aberta ao paradoxo, ao múltiplo e ao transitório. Úrano traz à tona a necessidade de nos libertarmos de padrões mentais que herdámos sem questionar. É tempo de romper com tudo o que nos oprime.

Tensões possíveis: dispersão, ansiedade e excesso de estímulo

Úrano é um planeta de alta voltagem energética. Em Gémeos, signo mental e veloz, pode intensificar estados de agitação, nervosismo, dispersão e uma sensação de fragmentação cognitiva. Se já hoje vivemos sob excesso de informação, espere para ver quando Úrano estiver em Gémeos. Haverá ainda mais estímulos constantes e sobrecarga mental.

Será essencial cultivar práticas de meditação, silêncio, concentração e foco. A mente precisará de pausas para conseguir processar as acelerações e ruturas que Úrano pode provocar. Este será um tempo para redesenhar os caminhos que nos trouxeram até aqui no domínio da comunicação.

O símbolo mais forte de Úrano: liberdade de pensamento

Na sua expressão mais elevada, Úrano em Gémeos representa a libertação do pensamento, um apelo à autonomia intelectual, à capacidade de pensar por si mesmo, fora das convenções e padrões repetitivos. É um período altamente favorável para educadores, comunicadores, investigadores, escritores e todas as pessoas que trabalham com a palavra e com a mente.

Novas ideias podem surgir de forma súbita e inesperada. Conexões improváveis entre saberes distintos poderão dar origem a novas estruturas de pensamento. No entanto, será preciso coragem para romper com o conhecido, abrir a mente e abandonar a rigidez intelectual.

Quem será mais impactado?

Geminianos sentirão este trânsito de forma direta e intensa, especialmente aqueles com o Sol, Ascendente ou planetas pessoais nos primeiros graus do signo. Também os signos mutáveis, Virgem, Sagitário e Peixes, passarão por desafios e importantes aberturas no campo mental, intelectual e comunicacional.

Pessoas com Mercúrio forte no mapa natal também estarão mais sensíveis aos efeitos de Úrano. Poderão viver saltos cognitivos, mudanças marcantes na forma de comunicar ou mesmo ruturas com sistemas de crença enraizados.