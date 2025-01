A gala dos Globos de Ouro decorreu no passado domingo, 5 de janeiro, em Los Angeles, Califórnia, e foi marcada por diversos momentos que se destacaram, nomeadamente a abertura da cerimónia realizada pela comediante Nikki Glaser.

A escolhida apresentadora não deixou de lado o seu humor tão caraterístico e começou o evento a falar... dos orgasmos de Ben Affleck.

"Esta noite celebramos o melhor do cinema e reservamos espaço para a televisão", começou por dizer antes de listar alguns dos filmes indicados a prémios. "'Wicked' , 'Queer', 'Nightbitch'".

"Estas não são apenas as palavras que Ben Affleck grita depois de ter um orgasmo. Estes são alguns dos filmes incríveis indicados para esta noite", brincou.

Após ser presenteada com vários risos por parte da multidão, Glaser continuou: "'The Bear', 'The Penguin', 'Baby Reindeer'. Estas não são apenas as coisas que podem encontrar no frigorífico de Robert F. Kennedy. Estes são os programas de televisão nomeados esta noite".

A humorista também falou de um dos atores mais influentes de 2024, Glen Powell, parabenizando-o por um ano de sucesso em que ele esteve "em tudo".

Outros momentos que marcaram a cerimónia foram, por exemplo, a entrega do prémio de 'Melhor Atriz Secundária' a Zoe Saldaña e a sua reação emocionante; a tão esperada vitória de Demi Moore na premiação; ou o poderoso discurso de encerramento de Karla Sofía Gascón quando recebeu o seu quarto Globo de Ouro.

