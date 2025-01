Nikki Glaser fez história no momento em que subiu ao palco do Beverly Hilton Hotel, no domingo, 5 de janeiro, na gala dos Globos de Ouro - é que a comediante tornou-se na primeira mulher a apresentar a cerimónia a solo em 82 anos de edições.

Foram realizadas 28 cerimónias com um apresentador, sendo que Glaser foi a primeira comediante a assumir o papel em quase uma década.

A comediante, que também estava nomeada este ano pelo seu segundo especial de comédia stand-up da HBO, 'Someday You'll Die', fez um discurso de abertura que não podia deixar de ter o seu humor tão característico.

A humorista começou por testar o público, dizendo que a gala era "a maior noite de Ozempic", fazendo referência ao popular medicamento para perder peso.

Observando que a sala estava cheia de pessoas poderosas e famosas, Glaser brincou de seguida: "Vocês podem realmente fazer qualquer coisa. Exceto dizer ao país em quem votar".

Nikki Glaser também fez uma piada com Sean 'Diddy' Combs, dizendo que o filme 'Challengers', protagonizado por Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist, tinha mais "carga sexual" do que o cartão de crédito do rapper em dificuldades.

A apresentação de Glaser nos Globos de Ouro de 2025 trouxe uma energia afiada e ousada à cerimónia, exibindo o seu característico humor ousado. O seu monólogo de 10 minutos recebeu imensos elogios por parte do público, tanto para os presentes, como para os que viram a emissão online.

De recordar que as protagonistas de 'Saturday Night Live', Tina Fey e Amy Poehler, coapresentaram os Globos quatro vezes, de 2013 a 2015, e novamente em 2021.

