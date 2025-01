Nikki Glaser, humorista e apresentadora da emissão dos Globos de Ouro, está a ser bastante criticada.

No seu monólogo de abertura, Glaser falou do polémico processo de Sean 'Diddy' Combs, que está preso por tráfico sexual.

"Zendaya, estavas incrível em 'Dune'. Acordei para ver todas as tuas cenas. Estavas tão bem... e em 'Challengers'? Oh meu Deus! Esse filme tem mais carga sexual do que o cartão de crédito do Diddy. A sério!"

Mas esta não foi a única vez que Nikki mencionou o músico. De seguida, a artista referiu: "Desculpem, também estou chateada. A 'after party' não vai ser tão boa este ano mas temos que continuar. Eu sei que uma festa do ator Stanley Tucci não tem a mesma graça. Não há óleo de bebé (objeto encontrado em grande quantidade pela polícia na casa de Diddy e que era usado nas festas) este ano, só muito azeite."

Nas redes sociais as críticas surgiram, avança o jornal Independent, com alguns internautas a considerarem o texto "nojento" e "doido".

