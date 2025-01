Cynthia Erivo chegou à 'red carpet' dos Globos de Ouro 2025 e destacou-se, não só pelo look, mas também pelas unhas enormes e cheias de joias - já tão habituais de ser ver nas mãos da atriz.

Erivo, pode dizer-se, fez 'uma entrada mágica' ao usar um visual que, embora não fosse verde esmeralda, prestava homenagem a Elphaba, a sua personagem em 'Wicked'.

A atriz usou um vestido preto da Louis Vuitton, personalizado com enfeites florais cheios de lantejoulas prateadas e uma estrutura dramática na cintura.

"Verde é a cor da pele da Elphaba, mas o que ela mais usa é preto. Então, tenho tentado brincar com as formas e com a estrutura de diferentes tipos de vestidos pretos", explicou.

O que também se destacou, foram as unhas de Erivo que estavam enfeitadas com grandes pedras preciosas, arte intrincada e cores fortes normalmente associadas a 'bruxas', como roxo e verde.

Segundo a atriz, a manicura usou cinco tons de verniz, incluindo o tom azul da coleção 'Wicked' - My Mani da Fiyero. Além disso, acrescentou que não foi uma tarefa fácil, tendo a 'nail art' demorado cinco horas para ser concluída.

De recordar que a Cynthia Erivo estava nomeada para o prémio de 'Melhor Atriz' em filme musical ou comédia com 'Wicked'.

