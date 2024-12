Cynthia Erivo esteve numa sessão de perguntas sobre 'Wicked' com Kristen Bell, em Los Angeles, na Califórnia, na passada quinta-feira, dia 12 de dezembro.

Entre as revelações sobre as gravações do projeto, a atriz, de 37 anos, partilhou: "Acho que corro conscientemente em direção a coisas que me vão 'usar' física e mentalmente, porque acredito que o corpo e a mente estão intrinsecamente ligados".

"Às vezes, o corpo é quem 'fala' com a mente e diz o que fazer, e às vezes é a mente que 'fala' com o corpo e diz-lhe o que fazer, porque sinto que sou uma pessoa muito 'física'. Quero que o corpo e a mente estejam em ação. Quero que ambos sejam usados", acrescentou, referindo que dormia entre duas a três horas por noite durante as filmagens de 'Wicked'.

Os dias começavam com um treino de duas horas e seguia-se uma sessão de maquilhagem até estar pronta. A estrela destacou que fazer exercício físico com regularidade era necessário porque o seu corpo precisava para o papel.

"Nunca tinha 'voado' antes. [...] E isso requer que estejas o mais forte possível, porque os fios vão levar-te de um lado para o outro", lembrou, mas não ficou por aqui no que diz respeito a partilhas sobre as gravações deste projeto.

"Aprendi que uma manta sauna de calor infravermelho é muito útil com os hematomas internos. [...] Vivo um pouco como um monge quando faço estas coisas. Fico em ambientes fechados e tento aproveitar aqueles momentos em que posso realmente descansar. Não durmo muito quando faço estas coisas. Por isso, as duas ou três horas que consigo dormir, tento que sejam de boa qualidade", realçou.

