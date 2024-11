Não, Ariana Grande não ganhou 15 vezes mais do que Cynthia Erivo para fazer o filme 'Wicked'. O esclarecimento foi dado pelo estúdio depois de o rumor se espalhar na internet.

"As informações relativas à disparidade entre a Cynthia e a Ariana são completamente falsas e baseadas em rumores de internet. As duas receberam o mesmo pelo seu trabalho em Wicked", garantiu um representante da Universal num comunicado emitido esta terça-feira, 26 de novembro, partilhado pelo The Hollywood Repórter.

O comunicado surge depois de circularem informações (falsas) nas redes sociais que diziam que Grande tinha recebido 15 milhões de dólares (14,2 milhões de euros) para dar vida a Glinda, enquanto Erivo apenas 1 milhão de dólares (953 mil euros) para interpretar Elphaba.

