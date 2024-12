'The Drew Berrymore Show' continua a impressionar cada convidado que recebe. Desta vez, foi Ariana Grande que recebeu um presente muito especial - a varinha original de Glinda, personagem de 'O Feiticeiro de Oz', atualmente interpretada pela cantora no novo filme 'Wicked'.

O ambiente era acolhedor e descontraído, com Drew e Ariana sentadas num sofá enquanto um cão descansava entre as duas. Foi então que Drew anunciou que tinha uma surpresa.

"Tenho algo que é extremamente emocionante e especial", disse Barrymore. "Era propriedade do Smithsonian e agora é propriedade privada. Mas, para os propósitos da nossa conversa, eles emprestaram-na. Tragam a varinha original de Glinda, por favor!"

Ariana Grande levou as 'mãos ao rosto' e começou a chorar assim que recebeu o adereço.

"Estás a falar a sério?", questionou a cantora ainda em choque. Após uma salva de palmas por parte do público, Ariana Grande brincou e saiu do palco com a varinha do filme de 1939, antes de regressar ao seu lugar para falar sobre este momento icónico.

"Ficas absolutamente perfeita com ela", rematou Barrymore antes de revelar como conseguiu a varinha no seu programa. "Tenho de dar crédito a toda a produção do programa. Essa é a varinha original de 'O Feiticeiro de Oz'. Aí está".

Veja o momento especial abaixo.

Note-se que Ariana Grande já tinha expressado várias vezes o carinho que tem pela personagem e que é o seu papel de sonho desde que foi à Broadway ver o musical quando tinha apenas 10 anos.

