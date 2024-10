Ariana Grande ainda se está a adaptar a este novo mundo da inteligência artificial. Depois da sua co-protagonista do novo filme 'Wicked', Cynthia Erivo, se tornar alvo de versões manipuladas do poster do filme, Grande partilhou os seus pensamentos acerca da arte feita pelos fãs e as suas simulações de IA.

"Acho a inteligência artificial tão problemática às vezes, mas é apenas um período de ajuste", declarou numa entrevista à Variety. "Isto é algo muito maior do que nós e os fãs vão divertir-se e fazer as suas edições".

Dito isto, Ariana Grande considera que, por vezes, a IA vai longe demais. "Tenho tanto respeito pela minha irmã, Cynthia, e eu amo-a tanto. É tanto estímulo sobre algo que é muito maior do que nós".

Na semana passada, depois de ver uma alteração do poster do filme 'Wicked', no qual surgia com a cara e os olhos desfocados, Cynthia Erivo também não conseguiu ficar calada. "Esta é a coisa mais selvagem e ofensiva que já vi", escreveu a atriz. "O poster original é uma ILUSTRAÇÃO. Eu sou um ser humano na vida real, que escolheu olhar diretamente para a câmara, para ti, o espectador... porque, sem palavras, comunicamos com os nossos olhos".

A atriz também respondeu a imagens geradas por IA que a mostravam 'a lutar' com Ariana Grande. "Nada disto é engraçado. Nada disto é fofo. Isto só denigre a minha imagem. Isto só nos denigre".

© Instagram - Cynthia Erivo

Note-se que o filme estilo musical, 'Wicked', está previsto para estrear no dia 27 de novembro em Portugal, contando a história das bruxas do Feiticeiro de Oz.

