Cassandra Peterson, mais conhecida como Elvira, partilhou recentemente algo que a deixou bastante revoltada. Aparentemente, Ariana Grande recusou-se a fazer uma sessão fotográfica com ela.

Num vídeo que agora se tornou viral, pode ver-se Elvira a responder a várias perguntas num evento, afirmando que um dos seus piores encontros com celebridades aconteceu com a estrela 'Wicked'.

Para contextualizar, Elvira explicou que que Ariana Grande levou um grande grupo de amigos e família para assistir a um dos seus espetáculos.

No entanto, a estrela pop recusou-se, alegadamente, a tirar uma fotografia com Elvira.

"A Ari veio e trouxe uns 20 convidados, então ela queria 20, 21 bilhetes", começou por dizer Peterson. "Nós dissemos: 'Ok' e demos-lhe os bilhetes. Ela veio aos bastidores e perguntou se eu podia tirar fotos com todos os seus amigos e familiares. Tirei uma fotografia com cada um deles, dei-lhes autógrafos", continuou. "E depois eu perguntei-lhe: 'Podemos tirar uma fotografia juntas?' Ao qual ela me respondeu: 'Não, eu não costumo fazer isso'".

Veja o vídeo da conversa.

Siga o link

A 'Rainha das Trevas' acrescentou ainda: "Ela foi-se embora antes do meu concerto começar. Todos os seus amigos e familiares ficaram, mas ela não".

Esta segunda-feira, 21 de outubro, Cassandra Peterson fez uma publicação na sua página de Instagram, tratando-se de um 'print screen' de uma notícia na qual este assunto foi abordado.

Ariana Grande, ao ver esta partilha, não hesitou em deixar o seu comentário.

"Estou tão triste por ver isto. Na verdade, eu nem me lembro de ter tido a oportunidade de te conhecer, porque tive um ataque de ansiedade e, daquilo que me lembro, fui embora antes do resto da minha família (isto foi há cerca de sete anos e, na altura, eu realmente não gostava de estar em público ou em lugares barulhentos)", começou por responder.

"Lembro-me muito mal deste momento, mas peço imensas desculpas por te ter ofendido tanto. Obrigada por teres sido tão simpática com a minha mãe. Ela disse-me o quão adorável eras [...]. Serás sempre a nossa rainha do Halloween!", concluiu Ariana Grande.

