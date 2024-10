Ariana Grande denunciou as críticas que tem recebido por alterar a sua voz enquanto interpreta a personagem Glinda no novo filme 'Wicked', que estreará em Portugal no dia 28 de novembro.

Em junho deste ano, a cantora marcou presença no podcast de Penn Badgley, 'Podcrushed', e abordou o facto de ter sido gozada no TikTok por, aparentemente, apresentar vários registos da sua voz.

"Eu mudo a minha colocação vocal intencionalmente, dependendo do que estou a cantar", respondeu na altura. "Eu sempre fiz isso, BYE".

Em entrevista à Vanity Fair, publicada na segunda-feira, 30 de setembro, Ariana Grande refletiu sobre a conversa em torno da sua mudança de voz para o papel de Glinda.

"Há uma parte do mundo que não está familiarizada com o que é preciso para transformar a voz, seja a cantar, seja assumindo um dialeto diferente para um determinado, seja fazendo a voz de um personagem para um filme", explicou.

Além disso, a artista também destacou o duplo padrão que existe quando um ator altera a sua voz para uma personagem.

"Quando é um ator homem que faz isso, é aplaudido", afirmou Grande. “Definitivamente, também há piadas que são feitas, mas é sempre depois de ser liderado com elogios: 'Oh, uau, ele estava tão embebido na personagem'. E isso é apenas uma parte do trabalho, realmente".

"Uma história tão antiga quanto o tempo: ser mulher nesta indústria", acrescentou. "Tu és tratada de forma diferente e estás sob um microscópio de uma forma que outras pessoas não estão".

