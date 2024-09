Ethan Slater avançou com o pedido de divórcio em julho do ano passado, terminado assim a relação com a sua esposa, com quem estava desde 2012 e com quem tem um filho.

Ethan Slater, namorado da cantora Ariana Grande, está oficialmente divorciado de Lilly Jay, com quem tem um filho. A informação é avançada pelo TMZ, que teve acesso aos documentos oficiais, assinados por um juiz na quinta-feira. O divórcio chega depois de o par, que estava junto desde 2012, ter chegado a um acordo. O romance entre Slater e Jay chegou ao fim em julho de 2023, quando o ator da Broadway avançou com o pedido de divórcio. Segundo o TMZ, os papéis para o divórcio foram entregues depois de alguns rumores de que o ator poderia ter uma relação com a cantora, que também se divorciou no início do mesmo ano. Em outubro do ano passado, os dois foram vistos num jantar em Nova Iorque. A mesma fonte dá conta de que o par tem sido visto mais vezes em público desde aí. O casal participa também no filme 'Wicked', que passa assim dos palcos da Broadway para o grande ecrã já este ano, com estreia marcada nos Estados Unidos para novembro. Leia Também: Helena Isabel fora da TVI após oito anos. "A decisão não partiu de mim"