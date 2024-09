Helena Isabel Patrício foi convidada do programa 'Júlia', esta semana, e revelou em primeira mão que a sua colaboração com a TVI chegou ao fim depois de oito anos.

"Não estava à espera, a decisão não partiu de mim, a decisão partiu dos meus superiores, foram eles que decidiram que abdicavam do meu trabalho. Eu não tenho que questionar a direção, porque são decisões que não me dizem respeito, eu tenho que as aceitar" começou por dizer Helena.

A agora ex-comentadora realçou que a sua única preocupação foi "apenas saber se tinha errado em alguma coisa" porque se "quer continuar neste mundo" e "quis saber" o que tinha de "fazer melhor".

"Trabalhei oito anos, não tenho nada que dizer, a minha estação tratou-me sempre super bem. Tive a sorte de conhecer pessoas altamente trabalhadoras, criativas, agora quando dizem que, de facto, acabou, eu estou aberta a outros projetos, em televisão também, porque é uma paixão que eu tenho", salientou Helena Isabel.

Veja o momento aqui.