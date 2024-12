Lilly Jay abriu o coração para falar sobre o fim do seu casamento com Ethan Slater.

Numa carta que escreveu para a revista The Cut, publicada esta quinta-feira, dia 18, Lilly refletiu sobre a saúde mental no pós-parto e o desenvolvimento infantil. Para além disso comentou a relação do ex-marido com Ariana Grande, com quem contracenou no filme 'Wicked', que começou pouco após a sua separação.

"Nas incontáveis horas que passei a embalar o meu filho, a empurrar o carrinho de bebé (…) trabalhei diligentemente no meu projeto privado em aceitar o término repentino e público do meu casamento", notou.

"Aos poucos, passei a acreditar que, na ausência da vida que planeei com o meu namorado do liceu, tinha pela frente uma vida inteira de doçura para mim e para o meu filho", continuou.

Slater, de 32 anos, e Grande, de 31, começaram a namorar depois da separação do ator com Jay e do fim do casamento da cantora com Dalton Gomez.

Slater e Jay mantiveram um relacionamento durante 12 anos - com quase seis anos de casamento incluído - que chegou ao fim em 2023, tendo sido o processo concluído em setembro deste ano.

"Ninguém casa a pensar que se vai divorciar, da mesma forma que ninguém entra num avião a pensar que vai despenhar-se. Mas eu nunca pensei que me ia divorciar. Especialmente não depois de ter dado à luz o meu primeiro filho e não debaixo da sombra do novo relacionamento do meu marido com uma celebridade", realçou.

"Nesta fase de choque e de luto, mais de um ano depois do fim do meu casamento ter-se tornado público, sinto profundamente falta da vida anónima que criei para mim como especialista em saúde mental feminina", lamentou.

Jay confessou ainda que temeu que a perda do controlo e a depressão pós-parto fosse "destruir a sua vida adulta", algo que acabou por acontecer. Ainda assim, garante estar "bem".

"Se já não consigo ser invisível, mais vale apresentar-me", concluiu.

