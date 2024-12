Ariana Grande e a mãe, Joan Grande, não passaram despercebidas num almoço dos nomeados aos Globos de Ouro no Maybourne Beverly Hills, na terça-feira, 17 de dezembro.

Mãe e filha posaram juntas na passadeira vermelha do evento, que foi muito especial para a cantora, isto porque Ariana foi nomeada ao primeiro Globo de Ouro pelo papel em 'Wicked' - onde dá vida a Glinda.

