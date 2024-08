Reese Witherspoon esteve na antestreia de 'Blink Twice' com o filho Deacon Phillippe, de 20 anos, esta quinta-feira, dia 8 de agosto.

Mãe e filho posaram juntos na passadeira vermelha e as fotografias não tardaram a chegar à imprensa internacional.

No que ao look diz respeito, a estrela de 'The Morning Show' compareceu no evento com uma blusa preta com decote coração e calças largas a combinar. O filho optou por um visual mais casual, composto por polo azul, calças brancas e ténis.