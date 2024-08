Zoë Kravitz e Channing Tatum posaram juntos na passadeira vermelha da antestreia do filme 'Blink Twice', que decorreu em Los Angeles.

O casal não passou despercebido e combinaram o look escolhido para a ocasião.

Zoë Kravitz surgiu com um elegante vestido sem mangas, preto, de seda, com abertura pela zona da cintura, deixando as costas descobertas, da Saint Laurent 'by' Anthony Vaccarello.

Por sua vez, Channing Tatum usou um fato preto, com camisa branca abotoada e um lenço de boldo branco. Veja as imagens que estão na galeria,

