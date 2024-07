Depois de Scarlett Johansson e Channing Tatum terem passado por Berlim enquanto promovem o novo filme 'Leva-me para a Lua', os protagonistas viajaram até Madrid, Espanha, na quinta-feira, dia 11 de julho.

Mais uma vez, a 'cumplicidade' dos atores não passou despercebida, aliás, houve um momento em que Channing não conseguiu conter as gargalhadas ao lado da colega.

No que ao look diz respeito, a atriz escolheu um vestido preto e Channing optou por um fato cinzento com uma camisola branca. Veja nas imagens da galeria.

