Scarlett Johansson não passou despercebida na passagem por Berlim. A atriz esteve na antestreia de 'To The Moon', esta quarta-feira, dia 10 de julho, e escolheu para a ocasião um glamoroso vestido midi rosa claro, sem mangas e com pormenores de rubi na cintura e no decote.

A peça também tinha pormenores em prata, além de estar repleta de lantejoulas. O look ficou completo com uns saltos altos pretos e brincos prateados.

Mas a atriz não estava sozinha. Channing Tatum, com quem protagoniza o filme, esteve ao seu lado e a 'cumplicidade' dos colegas ficou clara nas imagens captadas na passadeira azul.

Durante o evento também houve momentos de autógrafos e algumas fotografias com os fãs. Veja tudo na galeria.

Leia Também: Após críticas a look, Daniel Monteiro vai tomar café de fato