Daniel Monteiro recebeu várias críticas por causa do look que usou no casamento de Sandrina Pratas com Lucas Santos. E depois de ter estado em destaque por causa do visual, o ex-concorrente do 'Big Brother' decidiu brincar com a situação e ir tomar café de fato.

"Vamos ali a baixo, aqui ao vizinho, tomar café. [...] Gosto de ir tomar café assim bem vestido", começou por dizer Daniel Monteiro num primeiro vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, mostrando-se ao lado da companheira, Iury.

"Eu vou de fato de treino e ele de fato e gravata", comentou Iury. Veja o vídeo da galeria.

