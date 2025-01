Miguel Vicente e Iury tiveram uma acesa troca de palavras na casa do 'Secret Story - Desafio Final' depois de a concorrente ter usado expressões como 'motherfucker' e 'bitch' para referir-se à amiga Sandrina.

Durante o confronto, o algarvio chegou mesmo a revelar uma cláusula do contrato que os participantes assinam antes de entrarem no programa e ainda disse em tom de ameaça:

"Estás a levar para a brincadeira, mas eu não estou a brincar. Não voltes a brincar com essas coisas, porque não vou levar isso de ânimo leve".

Daniel Monteiro, antigo concorrente do 'Big Brother 2020' e namorado de Iury, foi questionado sobre qual a sua opinião a respeito da referida discussão e tronou público o seu parecer.

"O que dizes do Miguel ameaçar a Iury?", quiseram saber os fãs. "Bem, penso que tenha sido para tentar intimidar a Iury, tentar ver a reação dela, acho que percebeu que não pode entrar naquele registo com ela - deixar rolar e logo se vê no que vai dar. Estou atento", respondeu.

Por fim, deixou o alerta à produção do programa: "Agora, se realmente o objetivo era ameaçar, a meu ver a produção tem de intervir".



© Reprodução Instagram - Daniel Monteiro

Leia Também: 'Desafio Final'. Miguel expõe cláusula do contrato de concorrentes