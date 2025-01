'Secret Story - Desafio Final' tem estado ao rubro desde que entraram os novos concorrentes: Margarida Castro, Vânia Sá e Miguel Vicente. Mas há uma discussão que está a dar que falar, principalmente pelos comentários proferidos por uma das concorrentes.

Vânia Sá e Inês Morais protagonizaram aquele que provavelmente será o momento mais forte desde que 'Desafio Final' começou.

Tudo aconteceu esta terça-feira, 28 de janeiro, quando Vânia afirmou não ter gostado do vestido que Inês Morais usou na gala de estreia desta edição.

As tensões aumentaram quando Vânia Sá começou a levantar a voz, dirigindo-se a Inês: "Mulher, não sou obrigada a gostar da porra do teu vestido! Compreende!"

Inês apressou-se depois a responder, num tom mais calmo: "Vânia, para já, queres falar comigo, falas mais baixo. Não há necessidade, estamos a ter uma conversinha. Ou não aguentas?"

Com isto, Vânia aproximou-se de Inês e encostou a cara à colega da 'casa' mais conhecida do país.

"Ninguém te encostou a cara ainda", ripostou Vânia. "Eu já te avisei. Se quiseres vir para cima de mim e falar nas minhas costas, tens de ser mais alta. Eu não sou obrigada a gostar do teu vestido e não é por causa disso que tens de confundir o marketing com o que quer que seja".

Enquanto isto, o concorrente Miguel Vicente aproximou-se de ambas para tentar acalmar os ânimos.

Com a cara praticamente colada à de Vânia, Inês respondeu: "Eu vou só afastar-me um bocadinho, porque não gosto desta proximidade", ao que Vânia retorquiu: "Eu não gosto é do teu hálito".

Miguel Vicente tentou terminar com a discussão entre as duas, colocando um braço no meio das concorrentes: "Tenham calma, meninas. Eu vou só meter aqui uma barreirazinha"

Por seu turno, Inês Morais perguntou: "Vânia, o que é que tu queres que eu te diga?", ao que Vânia respondeu, virando as costas: "Nada, eu sei que não tens argumentos".

Veja o momento intenso aqui.

