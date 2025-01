Com Iury dentro da casa do 'Secret Story - Desafio Final' são muitos os fãs de reality shows que gostariam de voltar a ver dentro do formato o namorado da influenciadora digital: Daniel Monteiro.

Há quem diga que não aceitou o convite e outros apontam que o agora PSP não terá sido convidado. Em resposta ao 'diz que disse', Daniel explicou:

"Não, não vou entrar. Não foi por falta de convite e convites. Muito boa gente mandou mensagem a dizer que nunca mais fui convidado para entrar, errado, não tenho que andar a fazer publicidade sobre isso, se me faço entender".

Quanto a uma possível participação, Daniel não descarta a hipótese. "Quando chegar o momento certo lá estarei para vos entreter com classe", realçou.



