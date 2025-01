Depois da forte discussão que protagonizaram dentro do 'Secret Story - Desafio Final', da TVI, Vânia Sá e Inês Morais voltaram a desentender-se dentro do reality show.

"O problema é que a Vânia não deixa ninguém falar. Fala alto, sim, esse não é problema, mas continua a interromper sempre, constantemente", apontou Inês durante uma 'cadeira quente'.

Perante as palavras da concorrente, a empresária atirou-se para o chão.

"Agora vou fazer um bocado de teatro, como tu fizeste a vida toda, espera aí", disse Vânia ao deitar-se no chão.

"Que vergonha alheia", disse Inês ao ver a reação da colega de jogo.

"Sou eu a espetar uma faca no coração, porque Deus me livre, eu não deixo ninguém falar... [Diz] A rainha que interrompe todas as conversas, mesmo as que não são dela", continuou Vânia.

A participante chegou mesmo a elevar a voz para gritar "finalmente". "Ela vai ter de desistir, porque agora tem alguém que a consegue calar. Finalmente [gritou]."

