Antes de entrar para o 'Secret Story - Desafio Final', Vânia Sá fez questão de deixar vídeos gravados dirigidos a cada um dos comentadores do reality show. Um dos visados foi Gonçalo Quinaz, que acusou a concorrente de ser 'baixo nível', conforme pode ver na publicação de seguida.

"Quem? Quem? Quem é esse na fila do pão? Vocês ainda estão preocupados se ele está a falar mal de mim? Ele é comentador de um reality show, só por aí... E eu estou dentro de um, não sou ninguém para falar. Vou só ali tratar das minhas empresas e já venho", disse no vídeo.

Contudo, Quinaz não se deixou ficar e respondeu à letra.

"Noção, Vânia Sá. A maior empreendedora deste país. Diz num vídeo quem é o Quinaz na fila do pão? E desvaloriza o trabalho de qualquer comentador de reality. Mas esta mesma empreendedora, já em 2017 me mandava mensagem, já me via como um campeão, diria eu que é mais vidente do que empreendedora. A pedir ao campeão Quinaz se podia enviar uns artigos para eu ajudar a divulgar o seu negócio de sucesso", escreveu no Instagram.



© Instagram - Gonçalo Quinaz

Leia Também: Tensão no 'Desafio Final'! Vânia Sá grita e deita-se no chão em discussão