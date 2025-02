Felicidade Sá, mãe de Vânia Sá, fez questão de passar uma mensagem a todos os concorrentes do 'Secret Story - Desafio Final'. Esta lamentou o facto das discussões e confrontos estarem a ser constantes no reality show, aconselhando os residentes da casa mais vigiada do país a adotarem outra estratégia menos aguerrida.

"Têm de ter muito cuidado. Podem ser divertidos, falar de temas interessantes, podem criar dinâmicas, não é só 'cadeiras quentes' e discussão. Não precisam disso, vocês são mais inteligentes", realçou, notando que os confrontos "incentivavam" ao ódio cá fora.

Ao ouvir isto, Inês Morais destacou: "Temos muitas dinâmicas ao longo do dia que puxam esse pior lado, temos adjetivos menos bons para atribuir uns aos outros".

"O jogo acaba por puxar muito o pior de nós, o pior de mim, admito", notou ainda.

"Não consegues dar à volta à situação e arranjar temas que sejam diferentes para discutir?", questionou Felicidade perante a resposta de Inês. "Não tens de estar sempre com argumentação. (...) Tens que ouvir os outros e tu não gostas disso. Tens de lhe dar oportunidade para os entender", considerou.

