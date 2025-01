Um novo momento de tensão na casa do 'Secret Story - Desafio Final' está a dar que falar dentro e fora do reality show. Trata-se de uma acesa troca de palavras entre Iury e Miguel Vicente.

"A Sandrina está toda 'motherfucker' agora. Está toda 'bitch'", disse Iury referindo-se à amiga de longa data.

Por seu turno, o algarvio mostrou-se profundamente ofendido com o calão usado pela concorrente e resolveu intervir.

"Por falares em inglês dizes os palavrões na mesma [...] É um nome muito feio", reagiu.

Iury, por seu turno, resolveu explicar-se usando um exemplo de como poderia dirigir-se a Miguel usando os mesmos palavrões e sendo, de facto, ofensiva. Algo que, considera, não aconteceu quando se dirigiu a Sandrina.

Miguel aproveitou o exemplo de Iury para mostrar-se ainda mais revoltado. "Vais criar aqui uma guerra a sério, não voltes a fazer isso. Comigo não faças, porque se não a banda toca de outra forma", ameaçou.

Ainda no decorrer da discussão, o algarvio acabou a revelar uma cláusula do contrato que os concorrentes assinam antes de entrarem no reality show e que era desconhecida, até então, para o público.

"Não deves ofender nem passar uns certos limites, está uma linha bem explicita, todos nós assinámos o mesmo contrato. Estás a levar para a brincadeira, mas eu não estou a brincar. Não voltes a brincar com essas coisas, porque não vou levar isso de ânimo leve", completou.

Veja aqui as imagens da troca de palavras.

Leia Também: Ruben Silvestre traiu Ana com Flávia Monteiro? "Claro, obviamente"