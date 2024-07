Daniel Monteiro recebeu várias críticas por causa do look que escolheu usar no casamento de Sandrina Pratas e Lucas Santos, que aconteceu este sábado, dia 29 de junho.

Com um visual mais 'descontraído', composto por umas calças pretas, camisa cinzenta e ténis a combinar, alguns seguidores afirmaram que o ex-concorrente do 'Big Brother' estava "mal vestido para uma cerimónia".

"O Daniel vestiu-se para ir ao supermercado", comentou uma seguidora. "Acho que não foram ao mesmo casamento", pode ainda ler-se entre as mensagens, referindo-se a Daniel e à companheira Iury.

Perante as críticas, Daniel Monteiro fez questão de reagir, mas sempre com emojis a rir às gargalhadas.

"A Iury foi ao [casamento] da Sandrina, eu fui ao do Lucas. Preciso que me mande uns trocos para a conta para comprar mais um fato", disse Daniel Monteiro. "O apropriado cada um faz como quer, é como andar de gorro em pleno verão", pode ainda ler-se entre as respostas que deu o ex-concorrente do 'BB'.

© Instagram

Leia Também: Sandrina Pratas, do 'Big Brother', casou-se com Lucas Santos