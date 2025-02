Iury Mellany foi pedida em casamento pelo companheiro Daniel Monteiro - que conheceu num reality show da TVI - no domingo, durante a gala do 'Secret Story - Desafio Final', da TVI.

Já depois de assentar a excitação do noivado, a concorrente do reality show conversou com a amiga Sandrina e mostrou-se preocupada com o casamento.

"Não sei o que é que o Daniel tem na cabeça. Estou muito feliz, mas como é que vamos casar?", começou por desabafar.

"Mete as tuas coisinhas na mão de Deus", aconselhou Sandrina. "Deus fecha uma porta e abre duas", acrescentou.

"Eu sei, mas nós não casamos porque não temos condições para isso. Estou muito feliz, mas como é que vamos casar se não temos dinheiro para isso? Vemo-nos à rasca para pagar as contas", frisou Iury. Veja aqui esse momento.

